Línea 3 del Metro de Panamá: Construcción del túnel registra un 53% de avance

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá informó sobre los avances en la construcción de la Línea 3, especialmente en el tramo del túnel que cruzará bajo el canal de Panamá. El ingeniero Carlos Cedeño, del Metro, detalló que el túnel alcanza actualmente un 53% de avance, y que dentro de unas semanas será necesario detener temporalmente las labores para realizar mantenimiento al equipo utilizado, aunque el proyecto continúa desarrollándose a buen ritmo.

Cedeño recordó que el túnel comprende 3 kilómetros bajo el canal de Panamá y 1.5 kilómetros adicionales hasta Albrook, donde se construye una estación unificada que conectará la Línea 1 con la Línea 3.

En cuanto al progreso general de la obra, el ingeniero informó que la fase uno, comprendida entre Panamá Pacífico y Ciudad del Futuro, tiene un avance del 81%, mientras que la fase dos registra un 42%. La meta es lograr la aceptación sustancial del proyecto en octubre de 2028, fecha establecida para la puesta en marcha total del sistema entre Albrook y Ciudad del Futuro.

“Hemos superado varios de los aspectos más complejos que tenía el proyecto. El paso del túnel bajo el canal de Panamá era un componente crítico que hemos logrado superar con éxito”, expresó Cedeño.

El ingeniero agregó que la ruta crítica para la culminación del proyecto se concentra actualmente en el túnel. Una vez completada esta parte, se iniciará la instalación de los componentes internos, que incluyen la galería de evacuación, las vigas de rodaje y los sistemas electromecánicos, antes de dar paso a las pruebas finales.

La Línea 3 del Metro contará con 11 estaciones y beneficiará a más de 500,000 residentes de Panamá Oeste. El recorrido entre esta provincia y Albrook tomará menos de 40 minutos, representando una mejora sustancial en la movilidad diaria de miles de personas.

Según el Metro de Panamá, el proyecto mantiene un avance sostenido, y su desarrollo continúa según el cronograma establecido, con el túnel como punto clave para la finalización de la obra.

Información de Yenny Caballero