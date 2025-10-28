Aprueban programa de verificación con escáneres en contenedores con entrada, salida o tránsito por Panamá

La iniciativa busca luchar contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el contrabando, entre otras actividades delictivas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la sesión del Consejo de Gabinete de este martes 28 de octubre se aprobó el decreto “Que crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones".

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) será la encargada de aplicar este programa de manera coordinada con las demás entidades gubernamentales que estén implicadas en el proceso de ingreso, salida o permanencia de mercancía por el territorio nacional o que, por razón de su competencia, mantengan interés en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el contrabando, entre otras actividades delictivas.

👉🔗Le puede interesar: Condenan a Marichely Ruiz a 15 años de prisión por el homicidio de Yaris Jiménez en Chilibre

Soraya Valdivieso, directora de la ANA, explicó que bajo esta nueva norma, toda carga en contenedores que ingrese, transite, trasborde o salga por el territorio nacional, podrá ser verificada a través de tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos, cuando así se determine, de manera selectiva o aleatoria, aplicando criterios de selectividad conforme con las mejores prácticas internacionales de gestión de riesgos y las disposiciones regulatorias que establezca la institución, con el propósito de garantizar el comercio seguro dentro de la cadena logística internacional.

Este programa implica también la creación de una Unidad de Inspección Técnica de Contenedores, a cargo de las inspecciones y verificaciones técnicas de la carga de contenedores. También se creará la Unidad de Análisis de Riesgo y las correspondientes matrices, perfiles y evaluaciones de riesgo, de peligro, de calificación de carga peligrosa, de confinamiento de seguridad y de retorno a puerto de origen.

Bajo la coordinación de las autoridades competentes, se establecerán e implementarán los requerimientos técnicos y los términos relativos a la adquisición, contratación, operación, mantenimiento y supervisión de los equipos y tecnología de inspección no intrusiva que deban instalarse y ubicarse en los puertos y aeropuertos internacionales, en las fronteras terrestres y en las Zonas Libres o francas.

Los resultados obtenidos durante esta operación deberán ser presentados de forma periódica en el Consejo de Seguridad Nacional.

De igual forma, la ANA procurará convenir la mayor cantidad de acuerdos bilaterales y multilaterales de asistencia mutua con las autoridades aduaneras de otros países, para contar con la información más confiable, a efecto de minimizar los riesgos a la seguridad de la cadena logística internacional.

También podría leer: