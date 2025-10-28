Condenan a Marichely Ruiz a 15 años de prisión por el homicidio de Yaris Jiménez en Chilibre

Este es un caso que en el 2022 sorprendió mucho a la comunidad, ya que se trataba de una pareja, en este caso Marichely, quien se dedicaba a ser docente de educación física y luego de esa desaparición.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de varios días de juicio, un tribunal dictó sentencia condenatoria de 15 años de prisión para Marichely Ruiz, de 40 años de edad. Esto, por el homicidio de su pareja sentimental: Yaris Esther Jiménez.

Se trata de un hecho que ocurrió en el año 2022, específicamente el 22 de abril, cuando la víctima Yaris Esther Jiménez salió de su casa y fue vista por última vez saliendo junto a su pareja sentimental. Este fue un caso que al principio se manejó como una desaparición durante 10 días.

Sin embargo, luego de ese tiempo, la pareja sentimental de Yaris, es decir, Marichely, que hoy ha sido condenada a 15 años de prisión, confesó haberla matado, incluso haber dejado sus restos en un área boscosa del lago Alajuela cerca del sector de Las Albinas en Chilibre.

Hay que señalar que, además de esta condena de 15 años de prisión, este Tribunal de Juicio también interpuso una pena accesoria y es de no residir cerca de los familiares de las víctimas por el término de 15 años luego de haber cumplido con la pena principal.

Este es un caso que en el 2022 sorprendió mucho a la comunidad, ya que se trataba de una pareja, en este caso Marichely, quien se dedicaba a ser docente de educación física y luego de esa desaparición y de haber participado incluso en las investigaciones, confiesa el homicidio de su pareja sentimental, Yaris, que en ese entonces tenía aproximadamente 30 años de edad.

Información de Meredith Serracín

