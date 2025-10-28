Presidente Mulino designa a los suplentes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Agurto y Villalobos

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes las designaciones hechas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, de dos nuevos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes tendrán como principales a Gisela Agurto y Carlos Villalobos, cuyos nombramientos fueron publicados recientemente en la Gaceta Oficial.

Mediante la Resolución No. 121-25, el Ejecutivo designó a Guimara Darcel Aparicio Ortega como magistrada suplente de Villalobos en la Sala Primera de lo Civil; mientras que la Resolución No. 122-25 designa a Juan Carlos Tatis Castillo como magistrado suplente de Arguto en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Estas designaciones serán enviadas a la Asamblea Nacional, donde deberán pasar un primer filtro en la Comisión de Credenciales.

Experiencia

Aparicio Ortega es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá (Capítulo de Honor Sigma Lambda, promoción de 1990) y posee una maestría en Derecho Privado con especialización en Responsabilidad Civil.

Ha ejercido como jueza titular de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y magistrada suplente del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Actualmente se desempeñaba como magistrada del Primer Tribunal Superior del Órgano Judicial.

Por su parte, Tatis Castillo también es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, generación de 1990. Cuenta con experiencia como juez municipal de Pocrí, juez duodécimo de Circuito Civil y magistrado del Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la Jurisdicción de Insolvencia. Participó además en la comisión redactora del proyecto que dio origen a la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, que regula los procesos concursales de insolvencia.

Con estas designaciones, el Gobierno completa los nombramientos de magistrados suplentes para las salas Primera y Tercera de la Corte Suprema de Justicia.