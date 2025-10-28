Inundaciones en Tonosí: Productores pierden sus cosechas y familias buscan refugio

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en la zona, ante el riesgo de que las condiciones climáticas empeoren.

Tonosí, Los Santos/TVN Noticias realizó un recorrido por El Chara, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, una zona caracterizada por su actividad agrícola y comercial, donde se produce arroz, maíz, yuca y plátano. Sin embargo, las recientes lluvias que azotan la provincia de Los Santos han dejado graves afectaciones, provocando que muchos productores vean con tristeza cómo su inversión se pierde a causa de la crecida de los ríos aledaños.

“Se perdió maíz, arroz, porque esa agua venía con tierra, entonces ese grano sale de chocolate, ya eso no se recupera”, expresó José González, productor afectado por las inundaciones.

🔗Te puede interesar: Veraguas: Inundaciones y deslizamientos dejan 130 afectados y 58 evacuados

En horas más tempranas, se realizó un recorrido por el albergue instalado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el IPT de Tonosí, el cual cuenta con una capacidad de 70 camas para atender a las familias que han tenido que evacuar sus hogares debido al mal tiempo.

Durante los últimos tres días, los residentes del Valle de Tonosí han vivido momentos de gran preocupación. Mientras algunos aseguran estar acostumbrados a este tipo de situaciones, otros temen que las lluvias continúen y terminen perdiendo sus viviendas por las inundaciones.

Con información de Eduardo Vega