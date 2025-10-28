Sinaproc reporta tres muertes por efecto de las lluvias asociadas al huracán Melissa y pide precaución a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron su llamado a no exponerse ya que las condiciones del tiempo, aunque en mejora, siguen siendo inestables en varias provincias del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó la muerte de tres personas, entre ellas dos menores de edad, a causa de los efectos indirectos del huracán Melissa, cuyas lluvias han afectado diversas regiones del país en los últimos días.

Según el informe oficial, cinco menores fueron arrastrados por una repentina cabeza de agua en la comarca Ngäbe Buglé; lamentablemente, dos de ellos perdieron la vida.

En otro hecho, una persona fue hallada ahogada en la provincia de Coclé, también como consecuencia de las fuertes corrientes.

El director general de Sinaproc, Omar Smith, hizo un llamado a la población a mantener la calma, atender los avisos de prevención y evitar exponerse en zonas de riesgo.

“Queremos enviar un mensaje a la calma y a la acción frente a los diferentes fenómenos de inundación que se están dando. Dios mediante, el clima en esta área está mejorando. No obstante, ustedes ven cómo el río Quebro sigue su cauce”, expresó Smith durante una inspección en campo.

En la provincia de Veraguas, los equipos del Sinaproc continúan realizando evaluaciones de daños en comunidades del sur de Mariato y en el distrito de Calobre, donde las lluvias han provocado deslizamientos, desbordes de ríos y afectaciones en viviendas.

Las autoridades reiteraron su llamado a no cruzar ríos crecidos ni exponerse a corrientes fuertes, ya que las condiciones del tiempo, aunque en mejora, siguen siendo inestables en varias provincias del país.

Con información de Ney Castillo