Realizan operativos en casetas de peaje para reducir morosidad en los corredores

Ciudad de Panamá, Panamá/La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) inició una serie de operativos en todas las casetas de peaje de los corredores Norte y Sur, con el objetivo de disminuir la millonaria morosidad que mantienen algunos conductores.

Según informó Lenín Flores, director de Operaciones de ENA, la deuda acumulada asciende a unos $18 millones de dólares entre los tres corredores del país.

“La morosidad viene siendo unos $18 millones de dólares para los tres corredores. Nosotros queremos que las personas adopten el hábito correcto de uso, y que quien ingrese a los corredores sin la placa visible será removido con grúa”, advirtió Flores.

Los operativos se realizan en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), para aplicar sanciones por diversas infracciones.

Cada caseta cuenta con cámaras que registran automáticamente las matrículas y permiten identificar a los vehículos que mantienen cuentas pendientes o circulan sin el tag habilitado.

“Son operativos que buscan a personas que ingresan a los corredores sin la placa visible, sin el tag o con alta morosidad”, agregó Flores.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a ponerse al día con sus multas y pagos pendientes.

Con información de Luis Jiménez