Huracán Melissa se aleja y el panorama climático en Panamá mejorará en los próximos días

Con la disminución de la influencia directa del huracán, las lluvias dejarán de ser constantes en las áreas del Pacífico occidental y la península de Azuero.

Ciudad de Panamá, Panamá/Expertos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ofrecieron una actualización sobre el comportamiento del huracán Melissa, que en las últimas horas ha comenzado a desplazarse hacia el norte, reduciendo su intensidad y bajando de categoría.

Este cambio representa una mejora en las condiciones climáticas para gran parte del país.

“Lo que podemos observar con respecto a Melissa es que ya se está desplazando al norte y su movimiento se ha acelerado un poco. Eso es favorable para nosotros y también para Jamaica, que ha estado recibiendo mucha precipitación debido a este sistema. A medida que continúe su desplazamiento, las lluvias o la incidencia de precipitaciones derivadas del huracán van a ir mejorando”, explicó María Cosme, meteoróloga del Imhpa.

Cosme detalló que, con la disminución de la influencia directa del huracán, las lluvias dejarán de ser constantes en las áreas del Pacífico occidental y la península de Azuero, y estarán más relacionadas con la zona de convergencia intertropical, propia de la temporada.

En tanto, el río Tonosí ha permanecido crecido durante la jornada, aunque se espera que las condiciones climáticas mejoren a partir de mañana, permitiendo una disminución gradual de los niveles de los ríos y del riesgo de inundaciones en la región.

Con información de Luis Velarde