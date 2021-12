Ante el aumento desenfrenado de nuevos casos de COVID-19, las fiestas sin control por el fin de año y el ingreso de la variante ómicron, la ministra Consejera Eyra Ruiz hizo un llamado a los jóvenes y dueños de locales comerciales a cumplir con las medidas de bioseguridad, a solicitar la tarjeta de vacunación y si es posible una prueba negativa de detección de la enfermedad.

Ruiz enfatizó que estar vacunado no significa que la persona no se puede contagiar, solo que no desarrollará una enfermedad grave, sin embargo, si se trata de un adulto mayor o persona que tenga su sistema inmunológico comprometido, entonces, podría pasarla mal.

“Aquí el llamado es a evitar aglomeraciones en este momento que el mundo entero está luchando y está dándole duro a este tema de la pandemia por ómicron, ven como está Europa, Estados Unidos y otros países de la región y no queremos volver a pasar lo que pasamos el año pasado que estuvimos encerrados y angustiados. Tenemos la dicha que podemos estar con la apertura y nuestros familiares, pero todo depende de lo que hagamos como país”, expresó.

La ministra señaló que, ante las fiestas sin control en Navidad, el Ministerio de Salud (Minsa) redoblará la vigilancia, multará a quienes tenga que multar porque es temeroso la forma en que están subiendo los casos. También hizo un llamado a la responsabilidad de quienes saben que están contagiados y salen a las calles y contagian a otros.

Sobre las pruebas caseras adquiridas por Internet, Ruiz manifestó que esto no es lo adecuado, debido a que esta es una enfermedad de reporte obligatorio, pero si se están haciendo las pruebas en sus casas no la reportan al Minsa no se hace la trazabilidad, el virus se sigue diseminando y no se podrían tener cifras transparentes como se han tenido desde que inició la pandemia.

No descartó que hoy se anuncien nuevos casos positivos de ómicron, ya que durante el fin de semana se estaban estudiando 15 casos sospechosos, no obstante, hay que esperar que el Instituto Conmemorativo Gorgas y el ministro Luis Sucre oficialicen el anuncio.

Ruiz lamentó las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre venezolanos provenientes de Panamá que llegaron contagiados con la ómicron. Destacó que Panamá cuando detectó su primer caso informó a los demás países sobre la situación y ya queda de parte de Cancillería tomar acciones si se van a tomar.

Reiteró la importancia de la vacunación contra la enfermedad para contener los efectos del virus, anunciando que las personas que aún no se han vacunado pueden ir a hacerlo e incitando a quienes ya cuentan con sus dos dosis a aplicarse el refuerzo.

“El tema de ómicron es fuerte, se contagia muy rápidamente, así que tratemos de evitar aglomeraciones este fin de año y si pudieran hacerse alguna prueba rápida así sea de antígeno para estar con su familia sería lo indicado”, aseveró.

Recomendó que las personas que tienen síntomas, pero la prueba de antígeno sale negativa, aplicarse un PCR, debido a que algunas de estas pruebas rápidas solo tienen 80 y 95 por ciento de sensibilidad, por lo que al momento de estar incubando el virus no se detecta.

Aclaró que muchas personas vacunadas están contagiadas, pero con síntomas muy leves por lo que, ante cualquier diarrea, picazón en la garganta, sinusitis, goteo por las narices, se siente el cuerpo afiebrado, pero sin temperatura la persona debe hacerse la prueba.

Ante la buena acogida de los panameños de la dosis de refuerzo, el Minsa ha tenido que aumentar los puestos de aplicación de vacuna en algunos centros para que las filas no sean tan largas y el proceso sea más rápido.

Ruiz manifestó que hay 126 puntos de vacunación a nivel nacional, y se está evaluando la posibilidad de reabrir los auto rápidos para la aplicación de los fármacos, sin embargo, es algo que tienen que coordinar con la Teletón 20-30.

Vacunación para mayores de 5 años

La ministra informó que se está a la espera de las dosis pediátricas que deben llegar entre enero o febrero, esto depende de las negociaciones entre el equipo negociador y la farmacéutica. Aseguró que el equipo logístico ya está listo, esperando que lleguen los viales para iniciar esta jornada masiva antes de que inicie el año lectivo.