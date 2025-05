Apede: 'El derecho de nuestros hijos a recibir educación continua no puede ser un rehén'

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió a los gremios que retornen a las aulas de clase. “El derecho de nuestros hijos a recibir educación continua no puede ser un rehén. Es vital que los estudiantes regresen a las aulas y reciban clases”, señala la asociación en un comunicado este domingo 25 de mayo.

Según la organización empresarial, el paro de educadores, que ya supera el mes de duración, ha privado a niñas, niños y adolescentes del acceso a clases, atentando contra uno de los derechos más elementales.

“La educación es el camino para romper el círculo de pobreza y es uno de los principales derechos que debemos garantizar a nuestros hijos”, se lee en el comunicado firmado por su presidenta, Giulia De Sanctis.

De acuerdo con el comunicado, los 54 días del calendario lectivo se han cumplido solo con 33. “Los maestros no tienen cualquier misión, tienen un compromiso con la educación, con sus estudiantes y con el país”, recordó De Sanctis. Y agregó que “la continuidad del proceso educativo, interrumpido por los paros, es igualmente relevante como la calidad de la educación”.

La organización insistió en que el derecho a la educación no debe ser rehén de ninguna causa. “Es vital que enviemos a los estudiantes a los colegios y que reciban clases. El hecho de que no asistan al aula por miedo a que las clases no se den, contribuye aún más a la inequidad y el rezago”.

El llamado de Apede se apoya en datos alarmantes. Un informe de Unicef, basado en el último censo nacional, indica que un 8% de los menores entre 6 y 17 años no sabe leer ni escribir. Además, los resultados de la prueba PISA 2022 revelan que la mayoría de los estudiantes panameños de 15 años apenas alcanza niveles mínimos de comprensión lectora. “Algo sencillamente inaceptable”, enfatizó De Sanctis.

Pero más allá del paro, la Apede también puso el dedo en otra herida abierta: el rezago estructural del sistema educativo. “Es imposible no reconocer que este paro pone de manifiesto otro gran problema: la falta de avances relevantes del sistema educativo por parte de los gobiernos y de la sociedad en general. Desde siempre, la educación está en crisis”.

La presidenta del gremio advirtió que es igualmente urgente que los docentes retornen a las aulas, como que el gobierno acelere la ejecución del presupuesto educativo para mejorar la calidad de contenidos y la infraestructura escolar, sobre todo en los colegios oficiales, donde estudia el 85% del alumnado.

En ese sentido, citó un informe del diputado independiente Jorge Bloise que reveló que “el 86.7% de los centros educativos tienen una infraestructura eléctrica comprometida”. Además, los datos del Ministerio de Educación muestran que solo el 55% de las escuelas tienen acceso a internet, lo que perpetúa la brecha digital, especialmente en comunidades rurales e indígenas. “Urge el avance en los temas digitales y de inteligencia artificial en las escuelas oficiales”, apuntó.

Apede concluyó reiterando su postura firme en defensa del derecho a aprender. “Defendemos la educación como un derecho inalienable de cada niña, niño y adolescente. Es responsabilidad de todos asegurar que la educación nunca deje de ser una herramienta para el progreso y el bienestar común”, finalizó Giulia De Sanctis.