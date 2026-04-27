Aprehenden en Chiriquí a hombre con 13 oficios de captura por delitos sexuales

El ciudadano es requerido por múltiples órdenes judiciales, todas vinculadas a delitos contra la libertad e integridad sexual.

Chiriquí/Un ciudadano fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante labores de vigilancia y seguridad en el sector de Loma Linda, en Pedregal, provincia de Chiriquí, tras confirmarse que mantenía 13 oficios de captura y conducción vigentes.

La acción policial se desarrolló en un punto de control estratégico, donde los uniformados procedieron a verificar al individuo. Al consultar su estatus, se detectó que era requerido por múltiples órdenes judiciales, todas vinculadas a delitos contra la libertad e integridad sexual.

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De inmediato, los agentes procedieron con su aprehensión en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Juzgado Liquidador de Causas del Circuito Judicial de Chiriquí, instancia que había solicitado formalmente su captura.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, donde deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes.