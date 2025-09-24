Aprehenden a funcionario del Municipio de Panamá y un particular por presunto cobro de coimas a comerciantes

Las investigaciones iniciaron el 9 de mayo de 2024, luego de una denuncia presentada por el Municipio de Panamá, en la que se señalaba que un grupo de funcionarios solicitaba pagos ilegales a comerciantes de bares, discotecas y locales dedicados a la venta de licor.

Arraiján, Panamá Oeste/Dos personas, entre ellas un funcionario del Municipio de Panamá, vinculadas al delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, fueron aprehendidas este miércoles 24 de septiembre en el distrito de Arraiján, informó el Ministerio Público.

Según la institución, las investigaciones iniciaron el 9 de mayo de 2024, luego de una denuncia presentada por el Municipio de Panamá, en la que se señalaba que un grupo de funcionarios solicitaba pagos ilegales a comerciantes de bares, discotecas y locales dedicados a la venta de licor.

A cambio de estas “coimas”, que oscilaban entre 300 y 400 dólares, los implicados prometían no cerrar los establecimientos ni decomisar las bebidas alcohólicas. Las diligencias de allanamiento se desarrollaron en horas de la madrugada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste por la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el marco de la operación denominada "Antro".

La entidad detalló que también se realizaron registros en el corregimiento de Don Bosco, en busca de indicios que fortalezcan la investigación. Puntualizaron que las diligencias continúan con el objetivo de localizar a otras personas involucradas en esta red ilícita. Se pudo conocer que los dos aprehendidos serán puestos a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes.