Aprehenden a líder y 10 miembros de pandilla en operación en Coclé

La operación “Seiton” premitio desatricular a la pandilla “Tropa BB” en el distrito de antón

Cocle/La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Superior Antipandillas, ejecutó la operación “Seiton” en el distrito de Antón, provincia de Coclé, logrando la aprehensión de 11 personas, entre ellas alias “Bebé”, señalado como cabecilla de la pandilla “Tropa BB” o “Grupo BB”.

Durante el operativo se realizaron 28 diligencias de allanamiento en comunidades como Río Hato, Bique, La Frontera, La Loma, Barrio Lindo y Canta Rana, incluyendo tres dirigidas a adolescentes presuntamente vinculados al grupo delictivo.

Las autoridades atribuyen a esta organización delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Los aprehendidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones.