Aprehenden a una persona y decomisan subametralladora en operativo en Colón

Colón, Colón/En el marco de acciones operativas realizadas en la provincia de Colón, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la incautación de un arma de fuego tipo subametralladora, junto con municiones sin detonar.

Por este caso, un ciudadano fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El decomiso se efectuó durante una diligencia de allanamiento y registro en el edificio multifamiliar La Feria, ubicado en el sector Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este.

El mayor Luis Santamaría, de la Zona Policial de Colón, ofreció detalles del operativo e informó que la acción se realizó durante la mañana de este martes, en conjunto con personal del Ministerio Público.

“Durante la diligencia en los multifamiliares de Los Lagos se incautó un arma de fuego tipo subametralladora y se mantuvo la aprehensión de una persona. La Policía Nacional continuará reforzando la seguridad en estas fiestas patrias para garantizar una sana convivencia ciudadana”, indicó Santamaría.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad establecidas dentro del Plan Firmeza, que se ejecuta a nivel nacional con el propósito de prevenir delitos y fortalecer la tranquilidad pública.