Aprehenden a 15 personas durante operativo por festividades del Cristo Negro en Portobelo.

Hasta la noche del domingo 19 de octubre, cientos de peregrinos continuaban su llegada a la iglesia San Felipe de Portobelo, donde se llevan a cabo las misas y novenas en honor al Cristo Negro, en vísperas de las festividades centrales que se celebrarán este martes 21 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de las festividades religiosas del Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, la Policía Nacional reportó que más de 5 mil personas han sido verificadas hasta la fecha como parte del “Operativo Portobelo 2025”, desplegado para garantizar la seguridad de los feligreses que acuden al distrito en estos días de celebración.

El subcomisionado Carlos González, ejecutivo de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que, durante las acciones preventivas y operativas realizadas bajo los lineamientos del Plan Firmeza, se ha logrado la aprehensión de 15 personas requeridas por distintos delitos, entre ellos homicidio, pandillerismo y pensión alimenticia.

González precisó que los operativos se mantendrán activos durante el desarrollo de las actividades religiosas para salvaguardar la integridad de los asistentes y mantener el orden público. Hasta la noche del domingo 19 de octubre, cientos de peregrinos continuaban su llegada a la iglesia San Felipe de Portobelo, donde se llevan a cabo las misas y novenas en honor al Cristo Negro, en vísperas de las festividades centrales que se celebrarán este martes 21 de octubre.

Te podría interesar: Cientos de peregrinos llegan a Portobelo para venerar al Cristo Negro

Desde diversos puntos del país, los fieles han iniciado su caminata hacia el templo que alberga la venerada imagen del Nazareno de Portobelo, considerada una de las manifestaciones de fe más importantes de Panamá. Muchos realizan el recorrido como parte de promesas o en agradecimiento por favores recibidos.

“Gracias a Dios me ha cumplido muchas promesas, especialmente con mi madre, que fue una gran luchadora contra el cáncer. Le prometí al Nazareno que, tenga o no tenga, cada año daré comida a los peregrinos. Ya llevamos cinco años cumpliendo con esa promesa”, relató una devota proveniente de La Cabima, en la capital.

A partir del sábado, la imagen del Cristo Negro permanece expuesta al público en la iglesia San Felipe, donde miles de feligreses se acercan para orar, encender velas y pedir por su salud, trabajo y bienestar familiar. Las autoridades locales estiman que para el día central de las festividades más de 100 mil personas, entre católicos y devotos, participarán en las actividades religiosas, reafirmando así una tradición de fe y devoción que se mantiene viva año tras año en el distrito de Portobelo.