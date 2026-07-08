Aprueban construcción de parque recreativo y deportivo en Las Garzas

El proyecto es una de las principales obras anunciadas por el alcalde Mayer Mizrachi para impulsar el desarrollo de las comunidades del Este del distrito capital.

Ciudad de Panamá/Un total de 116 personas aprobaron por unanimidad la construcción del Parque Recreativo, Deportivo y Cultural en el corregimiento de Las Garzas, durante una audiencia pública organizada por la Alcaldía de Panamá. El proyecto es una de las principales obras anunciadas por el alcalde Mayer Mizrachi para impulsar el desarrollo de las comunidades del este del distrito capital.

La jornada, coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, permitió a los residentes conocer los detalles generales de la iniciativa, plantear inquietudes y recibir información sobre el alcance del proyecto, que se estima beneficiará a más de 250 mil personas.

Durante la presentación, el arquitecto David Tapia, de la Dirección de Planificación Urbana, explicó que la obra contempla la construcción de un parque, un complejo deportivo y un centro comunitario sobre un terreno de 14.4 hectáreas, ubicado junto al río Pacora. El diseño busca integrar los espacios con el entorno natural para ofrecer un área de recreación y convivencia para los habitantes del sector.

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Tapia señaló que el objetivo del proyecto es recuperar el entorno natural del río, crear espacios recreativos para jóvenes y familias, fortalecer la identidad comunitaria y convertir a Las Garzas en un referente para Panamá Este.

La Alcaldía de Panamá destinará una inversión de $15 millones, provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para ejecutar la obra.

El proyecto contempla las siguientes obras: