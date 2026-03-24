Aprueban crédito adicional al MIDA para impulsar producción agrícola y saldar compensaciones

Los fondos serán utilizados para fortalecer proyectos clave como el programa de Producción Nacional de Granos y otros rubros agrícolas

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un crédito adicional por B/.43.7 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.

Este ajuste presupuestario permitirá destinar recursos a iniciativas orientadas al fortalecimiento de la producción nacional de granos y otros rubros, así como al programa de compensación de precios contemplado en la Ley 107. Además, se cubrirán compromisos pendientes de proyectos anteriores.

La solicitud fue tramitada por el MIDA ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de incorporar fondos provenientes del Fondo de Compensación de Intereses (FECI) al presupuesto de inversión de la institución, a través de la Cuenta Única del Tesoro.

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Antes de su aprobación, la propuesta recibió el visto bueno del Consejo Económico Nacional y de la Contraloría General de la República, tras verificarse que existen ingresos excedentes que respaldan esta asignación.

El ministro del sector agropecuario, Roberto Linares, señaló que con estos recursos se completará el pago de las compensaciones adeudadas a productores en todo el país.

Con esta medida, el Ejecutivo busca no solo cumplir con los compromisos adquiridos, sino también dinamizar la producción agrícola y fortalecer el respaldo al sector primario.