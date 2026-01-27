Arriban a Panamá los primeros mandatarios para el Foro Económico Internacional

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe reunirá en la capital panameña a mandatarios y líderes regionales, consolidando a Panamá como punto de encuentro para el diálogo y la integración regional.

Ciudad de Panamá/Dos jefes de Estado arribaron este martes al Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico como parte de la agenda previa al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. El primero en llegar fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya llegada se produjo alrededor de las 4:00 p.m., pese a que la información oficial inicial indicaba que su arribo estaba previsto para las 7:00 p.m.

El mandatario brasileño ingresó por el área VIP de la terminal aérea, donde fue recibido con un amplio dispositivo de seguridad. El equipo de TVN Noticias logró captar imágenes del avión presidencial y de la caravana que acompañó a Lula da Silva, integrada por unos 22 vehículos, varios de ellos blindados. Esta es la segunda visita oficial del presidente de Brasil a Panamá, luego de una anterior durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Posteriormente, también arribó a Panamá el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien fue recibido por el canciller de la República, Javier Martínez-Acha. Con la llegada de ambos mandatarios, se activó el protocolo diplomático en la terminal, que incluyó el cambio de banderas y la interpretación de los himnos nacionales de los países visitantes junto al de Panamá.

En el aeropuerto se hizo la bandera de los mandatarios que arribaron al país: Brasil, Ecuador, Guatemala, entre otras.

En declaraciones ofrecidas a los medios, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la relevancia de la participación de Brasil en el foro económico y en la relación bilateral con Panamá.

Señaló que Brasil es la principal economía de América Latina y un mercado de gran importancia, con interés en la plataforma logística panameña como punto estratégico para exportaciones. Añadió que existe una relación cercana entre ambos presidentes, lo que se refleja en el fortalecimiento de los vínculos políticos y diplomáticos entre Panamá y Brasil.

Además de los arribos registrados en Panamá Pacífico, se informó que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ya han llegado el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Para las próximas horas se espera el arribo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente de Bolivia.

En cuanto a la agenda oficial, se prevé que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostenga este miércoles una serie de reuniones bilaterales tras la culminación del foro. Al mediodía se reunirá con el presidente de Brasil; a las 3:30 p.m. está programado un encuentro con el presidente de Guatemala; a las 4:00 p.m. con el presidente de Bolivia; a las 4:30 p.m. con el primer ministro de Jamaica; y a las 5:30 p.m. con el presidente de Colombia.

Con información de Elizabeth González