Asamblea definirá la próxima semana presidencias de Presupuesto, Gobierno y Credenciales

Las sesiones de instalación están previstas para el lunes 11 y miércoles 13 de agosto, respectivamente.

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional se prepara para una semana decisiva en la conformación de las juntas directivas de las comisiones que aún permanecen sin elegir a sus presidentes. El lunes 11 de agosto se instalará la Comisión de Presupuesto, mientras que el miércoles 13 se hará lo propio con las comisiones de Gobierno y Credenciales.

“La próxima semana será crítica para la definición de todas las directivas de cada una de las comisiones”, dijo el diputado Luis Duke.

En el caso de Presupuesto, diputados de la alianza opositora esperan que se materialicen los consensos alcanzados y que la presidencia recaiga en el primer vicepresidente de la Asamblea, Eduardo Vázquez (Cambio Democrático).

A esta comisión también han retornado los diputados del PRD Benicio Robinson y Crispiano Adames, además de Sergio Gálvez (Realizando Metas).

La escogencia de la junta directiva va a estar basada en el acuerdo de los 37 votos. El presidente, o el que debería ser presidente de la Comisión de Presupuesto, es el diputado Eduardo Vázquez, y nosotros nos hemos comprometido con darle el voto”, afirmó el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards.

En cuanto a las comisiones de Gobierno y Credenciales, existen aspirantes de diferentes bancadas interesados en ocupar la presidencia.

El analista político José Stoute resaltó la relevancia de la Comisión de Gobierno, que tendrá a su cargo recibir la designación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el presidente debe nombrar en este periodo.

“La Comisión de Gobierno es la que se ocupa de toda la estructura judicial del Estado”, apuntó Stoute.

Hasta el momento, ya han quedado instaladas las comisiones de Educación, Ambiente y Asuntos Municipales, mientras que la definición de las restantes será clave para el reparto de poder interno en el Legislativo durante este periodo.

Con información de María De Gracia.