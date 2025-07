Bancadas buscan acuerdos antes de ir a votación, dice secretario de la Asamblea

Panamá/El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, informó que, aunque las reuniones ampliadas de la junta directiva han sido suspendidas temporalmente, las bancadas legislativas continúan negociando de forma independiente para alcanzar consensos sobre la conformación de las comisiones permanentes.

Las fuerzas políticas se han estado reuniendo por su cuenta, están negociando y llegando a acuerdos que esperamos se concreten la próxima semana”, declaró Alvarado.

Según explicó, el principal obstáculo ha sido la distribución matemática de los escaños en las comisiones, ya que cada fracción aspira a tener mayor representación en determinadas instancias.

El cuello de botella es por temas matemáticos. Cada fracción tiene aspiraciones de tener más representación en alguna que otra comisión y eso es lo que ha detenido la conversación”, indicó.

Alvarado señaló que la aspiración es que se logre un consenso el próximo martes. No obstante, recordó que si no se alcanza un acuerdo, el reglamento de la Asamblea es claro y establece que se debe proceder a votación.

Como se recordará, el pasado lunes se suspendió la reunión de bancadas ampliadas, donde se discutía el consenso para la conformación de 14 de las 15 comisiones legislativas permanentes, cada una integrada por nueve diputados.

Disputa por proporciones y representación

Hasta el lunes, las negociaciones estaban empantanadas por el debate sobre cuántos diputados de cada bancada deben integrar las comisiones.

Según fuentes de Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la coalición Vamos busca redondear su proporción de representación de 2.28 a 3 diputados por comisión, lo cual ha sido objetado por sus adversarios.

El diputado Rogelio Paredes, del PRD, afirmó a TVN que ese tipo de redondeo no es matemáticamente correcto.

Además, tanto desde el PRD como de RM, se sostiene que las bancadas Mixta y Seguimos no alcanzan el cociente necesario para tener representación en las comisiones.

Proyecciones internas en análisis de RM y PRD indican una posible distribución actual así:

2 diputados del PRD

2 de Realizando Metas

2 de Vamos

1 del Panameñista

1 de Cambio Democrático

1 de la bancada Mixta

Por su parte, el jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, declaró a este medio que a su grupo le corresponden 32 posiciones dentro de las comisiones, pero los desacuerdos amenazan con reducir esa cifra.

Si bajamos a dos puestos en algunas comisiones, no cumplimos con los 32 y estaríamos incumpliendo el mandato que nos dio la población”, advirtió.

Zúñiga incluso mencionó que si no hay avances esta semana, estarían dispuestos a promover una votación secreta en el pleno para destrabar la situación.

“No podemos darle más larga a esto. Si tiene que ser esta semana, que se haga esta semana”, enfatizó, advirtiendo que hay muchos proyectos a la espera de debate.

Tensión en el pleno

Cabe recordar que el jefe de bancada del PRD, Jairo Salazar, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la directiva de la Asamblea que avaló la creación de la bancada ‘Seguimos’. Este hecho habría influido también en el reciente altercado físico entre Salazar y el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos.

En ese sentido, el diputado Zúñiga calificó como “bochornosos” y lamentó profundamente este acto de violencia. “A veces nos encasillan a todos, y no debe ser así. Lo que sucedió ayer no debe volver a repetirse. Nosotros representamos a distintas regiones del país y debemos ser ejemplo para los ciudadanos”, dijo, al tiempo que pidió a sus colegas actuar con prudencia, serenidad y respeto.

La Asamblea anunció que se activará un comité de ética para investigar lo sucedido; sin embargo, Zúñiga recordó que dicho comité está dentro de la Comisión de Credenciales, la cual aún no ha sido instalada. “Todo eso también está detenido”, advirtió. “No podemos dejar un vacío. Lo que pasó no puede quedar sin consecuencias. La Asamblea tiene que ser un espacio de honor, no de gritos ni agresiones”.

Proyectos legislativos en espera

Alvarado precisó que en este nuevo periodo legislativo ya han sido presentados más de 30 proyectos de ley, entre ellos:

Ley antibotellas

Reformas al reglamento interno

Acceso al agua potable

Generación de empleo

Incentivos para el turismo

Con información de Yeny Caballero.