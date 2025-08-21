Comisión de Credenciales: avala designación de magistrados del Tribunal Administrativo Tributario

Ciudad de Panamá/En su primera reunión, la Comisión de Credenciales recomendó al pleno de la Asamblea Nacional la ratificación de tres nuevos magistrados principales del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), designados por el Ejecutivo.

Hablamos de la designación de Luz Echeverría Alvarado, Elías Solís González y Yaribeth González Ramírez para que ocupen el cargo de magistrados principales.

También, la Comisión que tenía en su agenda 11 nombramientos avaló la designación de Esteban Sandoval Cádiz como miembro de la junta directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación del sector laboral. La ratificación obtuvo siete votos a favor y uno en contra.

La comisión es presidida por la diputada Dana Castañeda, quien dio paso a las intervenciones de los diputados, varios de los cuales sustentaron sus votos a favor de la primera designación.

En la sesión, también se dio luz verde al nombramientos Silka Figueroa, subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Iguales recomendaciones recibieron Ana Isabel Díaz Vallejo, Rosaura González Marcos y Yolanda Guadalupe Real Solís, como miembros de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Este primer debate marca el inicio de un proceso en el que la Comisión de Credenciales deberá analizar, sustentar y ratificar las designaciones remitidas por el Ejecutivo, que incluyen cargos clave para el sector financiero, tributario y administrativo del país.

Con información de Luis de Jesús Mendoza