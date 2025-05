Comisión de Presupuesto condicionó crédito y la Contraloría no cumplió el acuerdo, según funcionarios

Ciudad de Panamá, Panamá/Una solicitud de crédito adicional por $15.3 millones hecha por el subcontralor general de la República, Elí Felipe Cabezas, se topó el jueves con un obstáculo inesperado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El diputado Osman Gómez, del partido Alianza, condicionó el visto bueno al traslado de fondos, exigiendo una solución inmediata al retraso en pagos a decenas de funcionarios, algunos con hijos discapacitados, que ya tienen una quincena sin cobrar.

Según explicó Cabezas ante los diputados, del monto solicitado, $14.3 millones serían destinados a funcionamiento y $1 millón a inversión, con énfasis en encuestas nacionales y los próximos Censos Económicos que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Estos fondos provienen de la autogestión de la Contraloría.

Sin embargo, el debate tomó otro rumbo cuando Gómez reclamó por la retención de más de 100 cheques a funcionarios activos. “No estamos en contra de que se audite a la Asamblea, pero háganlo con procedimiento. No abusen del poder de la Contraloría”, dijo con tono crítico. Según el diputado, algunos trabajadores no han recibido su salario, pese a que cumplen funciones reales y tienen años de trabajar en ese órgano del Estado. “Esto no es justo. Hay madres con hijos discapacitados esperando ese dinero para sobrevivir”, agregó.

El subcontralor admitió que no se ha entregado aún a la Asamblea la lista de funcionarios señalados de botellas. “Esa información no la tengo en este momento”, dijo Cabezas ante los cuestionamientos.

Gómez fue más allá: acusó al contralor Flores de hacer un proceso inadecuado en contra de los funcionarios del Legislativo y recordó que él mismo ayudó a buscarle votos para su nombramiento en la Contraloría. "Yo voy a votar dependiendo de lo que diga el subcontralor. Si le pagan a la gente hoy, yo voto. Acto seguido, el diputado Osman Gómez pidió que se decretara un receso y que el subcontralor llamara al Contralor para que se les pagara a los funcionarios.

"El subcontralor indicó que usted ha planteado algo que es correcto. Esta decisión la tendría que tomar el Contralor, a quien estaríamos consultándole para ver si el día de mañana le tenemos una respuesta —refutó el diputado— yo pienso que hoy, porque es ACH, hoy, por Yappy, pero páguenles, porque allí hay gente con niños discapacitados, funcionarios que están trabajando".

Tras un receso decretado a solicitud del propio diputado, Cabezas se reunió con miembros de la Comisión, incluido Ventura Vega, secretario de la entidad y finalmente anunció un compromiso. “Vamos a coordinar con Recursos Humanos para que mañana mismo se emitan los pagos a quienes realmente están trabajando. El que sea ‘botella’, que lo investigue el Ministerio Público”, afirmó Gómez tras la reunión privada.

Antes de retirarse de la Comisión, el subcontralor confirmó el acuerdo: “Tal como lo explicó el diputado Gómez, estaremos el día de mañana [viernes] haciendo las coordinaciones correspondientes y asignaremos a un funcionario para encargarse del tema”. El anuncio fue recibido con alivio por varios miembros de la Comisión y se aprobó el crédito con nueve votos a favor de diputados de todas las bancadas, incluyendo a los independientes de Vamos.

Pero TVN-2.com pudo comprobar a través de llamadas a varios funcionarios y diputados que ayer no se habían hecho los desembolsos a los funcionarios.

Las auditorías

Durante el mes de abril, la Contraloría cambió el sistema de pago de la Asamblea e implementó pagos mediante cheque para verificar las funciones de los 4,022 trabajadores del Legislativo y detectar posibles “botellas”.

En ese mes, la Contraloría retuvo más de 300 cheques a funcionarios a quienes no pudieron “ubicar” dentro de un despacho de los diputados o dentro del organigrama de los diferentes departamentos de la Asamblea.

Esos cheques, ha dicho el contralor Flores, serán llevados al Ministerio Público para que hagan las investigaciones correspondientes.

Este mes, en la primera quincena se restablecieron los pagos por sistemas de ACH, pero funcionarios y algunos diputados insisten en que se les han retenido sus cheques sin mayor justificación, ya que todos los días marcan y asisten a laborar a la Asamblea.