Presidente de la Asamblea reconoce existencia de oficinas 'búnkers' para diputados

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, confirmó la existencia de oficinas adicionales para algunos diputados, conocidas como "búnkers", al ser consultado sobre las denuncias de desigualdad en la asignación de espacios dentro del Palacio Legislativo.

"Lo que pasa es que estas oficinas eran donde funcionaban ellos toda su vida como diputados y que, en un momento dado, se hicieron las remodelaciones en otras administraciones. Ahora nos tocó a nosotros enfrentar la situación. Veremos qué solución se busca al respecto", explicó Herrera.

El presidente del legislativo, pese a que aseguró que estas dependencias existen desde administraciones anteriores, se negó a revelar a quiénes corresponden actualmente. "Al final, nosotros estamos esperando un reporte de los dos edificios y veremos qué solución podemos buscar (...) Inmediatamente nos den el informe, nosotros vamos a estar posteriormente tomando algún tipo de decisiones al respecto", agregó el presidente de la Asamblea.

Por su parte, el contralor de la República, Anel Flores, manifestó que dará seguimiento a esta situación cuando fue consultado sobre la dualidad de oficinas en la Asamblea Nacional. Indicó que la entidad no ha visto el tema en cuestión, pero que se podría examinar. "Vamos a verlo con un poquito más de detenimiento y si hay que hacer un auditaje, se hace", declaró Flores.

Esta controversia surge luego de un hallazgo dado a conocer a este medio el pasado 28 de julio por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, quien reveló la desigualdad en la asignación de espacios dentro de la Asamblea: varios diputados cuentan con más de un despacho, mientras la mayoría trabaja desde una sola oficina.

Uno de los aspectos más llamativos del informe elaborado por personal de Cedeño es la existencia de lo que se conoce como "el búnker", un espacio con seguridad especial ubicado en las instalaciones legislativas. Según el equipo del diputado, este lugar cuenta con "seguridad afuera como si fuera una fortaleza de diputados".

Cedeño también mencionó que existen varias oficinas que indican que también tienen diputados, pero no tienen un letrero que identifique a qué diputado corresponde dicho espacio, lo que evidenciaba una falta de transparencia en la asignación de estos espacios privilegiados.

Con información de Elizabeth González