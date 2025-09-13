Mesa técnica analiza cómo reforzar el derecho a la pensión alimenticia en Panamá

La mesa entregará próximamente su informe a la Comisión, que deberá decidir si lo somete a discusión en primer debate.

Panamá/La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia avanza en el análisis del proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, General de Pensión Alimenticia, mediante una mesa técnica presidida por la diputada Alexandra Brenes.

La mesa técnica que discute la propuesta se prepara para entregar un informe a la Comisión, luego de tres reuniones en las que han participado representantes de juzgados ejecutores, distintos ministerios y del Órgano Judicial. El objetivo, según Brenes, es fortalecer el articulado y consensuar mecanismos más efectivos para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.

El proyecto reafirma que los alimentos constituyen una prestación económica que debe estar en proporción con los ingresos o posibilidades económicas de quien está obligado a pagarlos y con las necesidades de quien los requiere.

Uno de los puntos más discutidos en la mesa técnica fue el desacato. El texto establece que, cuando el obligado no cumpla con la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas, se podrán aplicar medidas coercitivas.

Entre estas medidas se incluye el apremio corporal de hasta 45 días. Además, la autoridad competente podría ordenar allanamientos, conforme a lo que dispone el Código Judicial.

El deudor tendrá la posibilidad de suscribir un arreglo de pago, siempre que abone al menos el 50 % de la deuda acumulada.

Brenes explicó que la intención de estas reformas es “darles mayor fuerza legal a los compromisos de pensión alimenticia y asegurar que los beneficiarios, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, reciban lo que en derecho les corresponde”.

La mesa entregará próximamente su informe a la Comisión, que deberá decidir si lo somete a discusión en primer debate.