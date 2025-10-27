Ancon celebra 40 años de conservación ambiental y lanza campaña 'La naturaleza se vive'

El mensaje central de esta iniciativa busca inspirar a los panameños a involucrarse activamente en la conservación, promoviendo acciones cotidianas como el manejo responsable de desechos sólidos, la protección de la biodiversidad y la preservación de las reservas naturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) celebró este lunes sus 40 años de trayectoria, destacando su compromiso con la conservación ambiental y el impulso de una cultura de sostenibilidad en el país.

Durante la ceremonia, la organización reconoció a sus aliados corporativos, familias pertenecientes al círculo delegado de Ancon, colaboradores y voluntarios, quienes han sido pilares fundamentales en el desarrollo de múltiples proyectos a lo largo de estas cuatro décadas.

Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien fue el primer directivo de la fundación. La organización también resaltó la labor de líderes históricos y familias aliadas, entre ellas la familia Motta, cuyo apoyo ha sido constante en la misión de proteger el patrimonio natural del país.

En el marco de esta celebración, Stanley Motta, quien forma parte de la Junta de Síndicos de Ancon, compartió unas palabras sobre la importancia de Ancon y su visión hacia el futuro: “Bueno, hay muchas cosas en 40 años, es difícil resumirlo, pero yo diré que esta organización comenzó a hablar de conservación cuando nadie conocía ni la palabra".

El empresario hizo un llamado a la población a involucrarse en los problemas ambientales que enfrenta el país.

"Panamá tiene que involucrarse más, y eso yo creo que el llamado de esta noche no es solamente celebrar el pasado, sino mirar hacia el futuro, invitar a más gente que de verdad se una a Ancon y se una a las actividades que nos ayuden a conservar Panamá", señaló.

Motta también destacó la conexión personal que genera la naturaleza en cada individuo: “La verdad es que uno tiene que vivir las experiencias y la experiencia de la naturaleza es una experiencia única que uno siempre se va a recordar después”.

Como parte de la celebración, Ancon presentó su nueva campaña “La Naturaleza se Vive”, la cual será difundida a partir de mañana martes 28 de octubre en medios de comunicación y redes sociales.

El mensaje central de esta iniciativa busca inspirar a los panameños a involucrarse activamente en la conservación, promoviendo acciones cotidianas como el manejo responsable de desechos sólidos, la protección de la biodiversidad y la preservación de las reservas naturales.

Con esta conmemoración, Ancon reafirma su compromiso con la educación ambiental, la acción colectiva y la sostenibilidad, pilares que han guiado sus 40 años de historia y seguirán marcando su rumbo hacia el futuro.

