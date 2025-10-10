La Asociación de Distribuidores de Autos proyecta alza en ventas: 58 mil vehículos para fin de año

Panamá/El mercado automotriz panameño sigue mostrando señales de dinamismo y recuperación. Así lo aseguró Fernando Tristán, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), quien reveló que el país podría cerrar el 2025 con casi 58,000 vehículos vendidos, lo que representaría un crecimiento del 8% con respecto al año pasado.

El año pasado se vendieron un poco más de 54,000 vehículos. A lo que va de este año se han vendido 42,000 y estimamos que este año cerraremos cerca de los 58,000, lo cual representará un 8% de crecimiento contra el año anterior”, explicó Tristán, al destacar el buen momento que atraviesa el sector a pesar de los desafíos económicos.

El ejecutivo atribuyó parte de este crecimiento a la fortaleza del sistema bancario nacional. “Definitivamente tenemos una ventaja y estamos benditos. Tenemos una banca muy fuerte y muy responsable, y esto ha logrado hacer planes de financiamiento y alternativas económicas para que ese consumidor hoy día pueda aspirar a tener un vehículo”, señaló.

Tristán también destacó que el mercado panameño mantiene una marcada preferencia por los SUV, que representan “casi el 60% de los consumidores”, seguido de los sedanes y pick-ups, cada uno con un 14% de participación.

En el marco de los 75 años de la ADAP, el ejecutivo manifestó la importancia de la feria Panamá Motor Show, que continúa este fin de semana en el Panama Convention Center, como un espacio clave para el crecimiento del sector. “Este año tenemos más de 40 marcas distintas de autos, más de 150 modelos diferentes en un mismo lugar y más de 24 bancos e instituciones de crédito aprobando y haciendo ofertas extraordinarias”, afirmó.

Además, los asistentes podrán participar en un sorteo especial. “Todas las personas que visiten el Panamá Motor Show van a entrar en una tómbola. El día domingo tendremos el sorteo y el ganador se llevará 10,000 dólares para la compra de su próximo carro”, anunció Tristán.