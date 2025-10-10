Falta de educación vial y velocidad, las causas detrás del aumento de accidentes, advierte experto

Panamá/El incremento de accidentes de tránsito en el país vuelve a encender las alarmas tras el siniestro ocurrido la madrugada de este viernes en Capira, Panamá Oeste, que dejó 26 personas heridas, seis de ellas en lesiones críticas. Frente a este panorama, el perito de tránsito y miembro de la Fundación Educación Vial, Arnulfo Delgado, advirtió que la mayoría de estos hechos “son predecibles y evitables” si se conduce con precaución y se aplican los principios básicos de seguridad vial.

“Es importante analizar primero el evento del accidente. Los accidentes son predecibles y son evitables. En consecuencia, debemos conducir de una manera preventiva, anticipándonos a los riesgos, y estar atentos a los errores de los demás, lo que conocemos como conducción defensiva”, señaló Delgado.

El especialista lamentó que los siniestros viales sigan en aumento y atribuyó el repunte principalmente a la falta de educación vial. “Vemos con preocupación que los hechos de tránsito van en aumento y esto es producto de esa educación de la que estamos carentes. A los conductores no se les enseña el comportamiento adecuado que debemos tener en las vías públicas ni la seguridad que debemos brindarnos a nosotros mismos y a los demás”, agregó.

“La velocidad no causa accidentes, pero determina su gravedad”

En relación con el choque ocurrido en Chepo, Delgado explicó que en la escena del accidente los peritos deben analizar factores como el estado de los neumáticos, huellas de frenado o de roce y la configuración vial para determinar con precisión la causa. Sin embargo, enfatizó el rol determinante de la velocidad.

“La velocidad realmente no es una causa, es un contribuyente y un determinante. La velocidad es la acumulación de energía cinética, y en el momento del impacto esa energía se libera, transfiriéndose a la persona o al vehículo impactado. Entre más rápido vayamos, más duro será el golpe”, explicó.

El experto advirtió que conducir a 100 km/h en carreteras angostas o con condiciones deficientes es “un absurdo”, ya que incrementa el riesgo de impactos frontales. “En una vía con solo dos carriles en sentidos opuestos, con curvas sin peralte o con baches, la velocidad debe adaptarse a las condiciones reales de la carretera”, afirmó.

Conductores deben conocer el terreno y reducir riesgos

Para Delgado, la familiaridad con las rutas no debe ser excusa para la imprudencia. “Si el conductor recorre constantemente la misma vía, debe conocer los puntos de riesgo, dónde hay baches o irregularidades, y tomar todas las medidas preventivas”, dijo. También señaló que factores como el cansancio, la fatiga o la rutina pueden afectar el estado de alerta y provocar errores fatales.

Al analizar las imágenes del accidente, Delgado observó que “el costado izquierdo del autobús fue impactado por el Coster y la línea central indica que uno de los vehículos pudo haber invadido el carril contrario. Todo esto es evitable, con prudencia”.

Reglamentos no se cumplen

Delgado también criticó la falta de implementación de medidas como los gobernadores de velocidad en buses y camiones, una norma que, según él, “existe en el reglamento, pero ha quedado en nada”.

“Se habló de la colocación de gobernadores, pero todo terminó en un negociado que nunca se concretó. La norma está escrita, pero no se cumple. Lo importante es que los conductores sean conscientes y cumplan principios como la defensa, la responsabilidad, la gestión del espacio y la vigilancia”, indicó.

Finalmente, reiteró que la seguridad vial es una cuestión de salud pública y que solo puede lograrse mediante la formación y el respeto a las normas. “La seguridad vial es una condición de salud pública y de seguridad pública. Tenemos que estar atentos a las condiciones de circulación, evitar distracciones, el uso del celular o actividades como arreglarse mientras se conduce. Todo esto salva vidas”, planteó.