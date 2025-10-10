Panamá felicita a María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

El texto concluye reafirmando el respaldo de Panamá a la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares esenciales para la paz, el desarrollo y la convivencia entre las naciones.

El Gobierno de la República de Panamá expresó este viernes sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este galardón “honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana”, valores que, según el texto, Machado ha defendido “con valentía, incluso a riesgo de su propia vida”.

El Gobierno panameño resaltó que el ejemplo de la opositora venezolana constituye “una de las más notables manifestaciones de coraje y perseverancia en América Latina en tiempos recientes”.

María Corina Machado representa la fuerza moral de quienes mantienen encendida la llama de la democracia en medio de la adversidad, y su premio inspira esperanza y unidad en toda la región”, señala el comunicado.

El texto concluye reafirmando el respaldo de Panamá a la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares esenciales para la paz, el desarrollo y la convivencia entre las naciones.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel, que destacó su "incansable" defensa de la democracia frente al "brutal" gobierno de Nicolás Maduro.

"¡Estoy en shock!", reaccionó la política venezolana, que vive en la clandestinidad, en un video difundido por su equipo de prensa tras conocerse el galardón.

Machado fue premiada "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité.

Según él, María Corina Machado se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida", y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".