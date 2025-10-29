Autobiografía del panameño Luis R. Marshall recibe doble reconocimiento en los International Latino Book Awards 2025

Escrita en un lenguaje sencillo y directo, “From Fatherless Warrior to Faithful Warden” transmite un mensaje inspirador sobre la disciplina, el respeto, la integridad y el trabajo arduo como valores fundamentales para superar las pruebas de la vida.

La autobiografía del panameño Luis R. Marshall, titulada “From Fatherless Warrior to Faithful Warden” (en español, “De Huérfano Aguerrido a Fiel Guardián”), fue reconocida con la medalla de plata y de bronce en los International Latino Book Awards 2025, considerados los galardones literarios latinos más importantes de Estados Unidos.

La obra obtuvo el segundo lugar en la categoría “Libro de no ficción más inspirador – escrito en inglés” y el tercer lugar en “Mejor libro sobre el servicio militar”, destacando entre decenas de títulos que celebran la diversidad y las experiencias de la comunidad latina.

Le puede interesar: Fiestas Patrias 2025: Gobierno anuncia cronograma de actos protocolares y actividades oficiales

Fundados en 1997 por la organización sin fines de lucro Empowering Latino Futures, los Premios Internacionales del Libro Latino (ILBA) reconocen cada año la excelencia de autores, ilustradores y traductores que escriben en inglés, español o portugués, “por, para y sobre latinos”. Actualmente, el certamen abarca más de 87 categorías, que incluyen literatura infantil, juvenil, ficción y no ficción.

En su libro, Marshall relata de manera emotiva las luchas y desafíos que marcaron su vida. Huérfano de padre desde los nueve años, narra cómo su madre logró sacar adelante a la familia pese a las adversidades. Su historia lo llevó desde Panamá hasta Estados Unidos, donde desarrolló una carrera militar que lo condujo a participar en la guerra de Vietnam, antes de formar una familia y culminar estudios universitarios en Ciencias Políticas, Criminología y Justicia Penal.

Posteriormente, se unió al Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York, en el que realizó una extensa trayectoria en diversos centros penitenciarios, hasta alcanzar el cargo de superintendente de la prisión estatal de máxima seguridad de Sing Sing, una de las más conocidas del país.

Escrita en un lenguaje sencillo y directo, “From Fatherless Warrior to Faithful Warden” transmite un mensaje inspirador sobre la disciplina, el respeto, la integridad y el trabajo arduo como valores fundamentales para superar las pruebas de la vida.

A pesar de su larga residencia en Estados Unidos, Luis R. Marshall mantiene un estrecho vínculo con Panamá, especialmente con la provincia de Colón, donde ha contribuido durante décadas a diversas obras de beneficencia y mantiene lazos activos con la comunidad panameña radicada en el extranjero.