Autoridad Marítima deroga resolución que restringía por 10 años acceso a la información

La decisión de la junta directiva deroga la medida que restringía por 10 años el acceso a expedientes sobre concesiones, licencias de operación e investigaciones administrativas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó a la ciudadanía, al sector marítimo y portuario, así como a la comunidad nacional e internacional, que su junta directiva acordó derogar la Resolución JD No. 012-2026, que restringía por 10 años el acceso a expedientes sobre concesiones, licencias de operación e investigaciones administrativas.

Esta decisión fue tomada en una sesión extraordinaria celebrada el martes 1 de septiembre de 2026. La resolución había sido publicada previamente en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado 28 de agosto.

Según el comunicado oficial, la adopción inicial de esta norma respondió a la necesidad de proteger los intereses del Estado y resguardar información confidencial. Su divulgación podría incidir en procesos legales en curso y, consecuentemente, afectar la defensa del patrimonio público.

El marco jurídico citado incluye el artículo 8 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, el cual establece que las instituciones del Estado están obligadas a brindar información sobre su funcionamiento y actividades, exceptuando únicamente aquellos datos de carácter confidencial y de acceso restringido.

Asimismo, se hace referencia al artículo 83 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, que reconoce la protección de la información industrial o comercial con carácter confidencial, la cual puede representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Bajo este contexto, la junta directiva de la AMP consideró que la resolución estaba orientada a proteger información cuya divulgación puede comprometer intereses jurídicos y patrimoniales del Estado. La entidad enfatizó que no existió la intención de limitar el derecho de acceso a la información pública reconocido por el ordenamiento jurídico nacional.