Autoridades de Bugaba solicitan mayor presencia de Senafront en zonas fronterizas con Costa Rica

Chiriquí/Las autoridades administrativas y el Consejo Municipal de Bugaba, en Chiriquí, solicitaron a los directivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ampliar sus actividades operativas en los sectores de Jacu, Gariché, San Andrés y Gómez, ubicados cerca de la frontera con Costa Rica.

Según explicó Rafael Quintero, alcalde de Bugaba, estas comunidades están bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, pero al estar más próximas a la frontera requieren “acciones operativas y de vigilancia más especializadas” para garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que se ha detectado un incremento en las acciones del crimen organizado y transfronterizo, lo que ha generado preocupación en las comunidades afectadas. “Por eso realizamos esta solicitud: buscamos reforzar las medidas de vigilancia en estas zonas”, indicó Quintero.

Te podría interesar: Sinaproc reporta hallazgo de dos cuerpos en operativos de búsqueda en Veraguas y Los Santos

Por su parte, Larry Solís, director general del Senafront, señaló que la petición de mayor presencia se someterá a evaluación. Explicó que para ampliar las operaciones no solo se requiere más personal y equipamiento, sino también un estudio detallado de las áreas involucradas.

Solís agregó que existe un procedimiento formal para este tipo de solicitudes, que se canaliza a través del Ministerio de Seguridad, con las debidas consultas y coordinaciones correspondientes.

Finalmente, destacó que tanto el Senafront como la Policía han trabajado de manera conjunta para enfrentar la delincuencia transfronteriza y que estas acciones se mantendrán en las zonas donde ambos organismos tienen jurisdicción.

Con información de Demetrio Ábrego