Autoridades mantienen vigilancia por mal tiempo en Bocas del Toro

Las autoridades informaron que el río Sixaola presenta un nivel acrecentado y aguas turbias, aunque no se ha salido de su cauce hasta el momento.

Bocas del Toro/Las condiciones climáticas adversas mantienen en alerta a la provincia de Bocas del Toro, donde continúa vigente un aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas significativas, emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene un monitoreo constante del río Changuinola, como parte de las acciones preventivas para salvaguardar a las comunidades cercanas.

Las autoridades informaron que el río Sixaola presenta un nivel acrecentado y aguas turbias, aunque no se ha salido de su cauce hasta el momento. No obstante, reiteran el llamado a la población a mantenerse atenta a la evolución de las lluvias.

El Sinaproc hizo un llamado a la población a asegurar los techos de sus viviendas, debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en la región, así como a extremar las medidas de prevención ante posibles afectaciones.

De igual forma, la entidad exhortó a las personas que deban movilizarse en embarcaciones a utilizar obligatoriamente el chaleco salvavidas, y recordó no cruzar ríos crecidos, ya que estas prácticas representan un alto riesgo para la vida.

Las autoridades reiteran que el monitoreo se mantiene activo y que la prevención y la prudencia ciudadana son clave mientras persistan las lluvias en la provincia.

Con información de Nixon Miranda.

