Autoridades reiteran restricciones en el uso de drones en áreas estratégicas del país

Los drones cuentan hoy son sistemas silenciosos que facilitan el estudio de la fauna.
Ciudad de Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) recordó a los operadores de drones que el uso de estos equipos se encuentra restringido en áreas específicas del país, principalmente en los alrededores de instalaciones estratégicas y entidades públicas, con el fin de garantizar la seguridad operacional de la aviación y la seguridad ciudadana.

La entidad destacó que continúan vigentes las limitaciones de vuelo en zonas consideradas de seguridad nacional, como las siguientes:

  • Ministerio de Seguridad
  • Estaciones de policía
  • Aeropuertos
  • Bancos
  • Centros penitenciarios
  • Hospitales
  • Cualquier otro lugar que pueda poner en riesgo la seguridad del Estado o de las personas

La AAC indicó que las normas que regulan la operación de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) están contenidas en la norma AAC/DG/01-21 y en la resolución N.° 004-2021-NRA-DG-AAC, del 13 de abril de 2021, publicadas en la Gaceta Oficial N.° 29276 el 3 de mayo de ese mismo año.

Así mismo, la autoridad hizo un llamado a los usuarios de drones a cumplir con estas disposiciones y a utilizar la tecnología de forma responsable, advirtiendo que volar sin la debida autorización constituye una infracción a la normativa aeronáutica vigente.

“Confiamos en la colaboración de la ciudadanía para seguir fortaleciendo una cultura de seguridad aérea responsable y segura”, subrayó la entidad en su comunicado.

