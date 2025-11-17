Entra en vigencia ley que permite emisión de nuevas monedas de colección de oro, plata y niquel

La ley establece que las monedas deberán contar con acabado de calidad de prueba y serán entregadas a la Reserva del Banco Nacional de Panamá.

Este lunes 17 de noviembre entró en vigencia la Ley 499 que autoriza una serie de monedas conmemorativas entre los años 2025 y 2029, en homenaje al Palacio de las Garzas y al Despacho de la Primera Dama. La medida quedó establecida mediante la adición del artículo transitorio 1172-AA al Código Fiscal.

Según la norma, se crearán monedas de níquel, plata y oro, todas en calidad de prueba, con diseños alusivos a ambos símbolos del Estado. Las piezas estarán disponibles en denominaciones de B/.1.00, B/.20.00 y B/.50.00, dependiendo de su composición metálica.

En el caso del Palacio de las Garzas, se emitirán hasta dos mil monedas de níquel, seiscientas de plata y doscientas de oro. La misma cantidad aplicará para las monedas conmemorativas del Despacho de la Primera Dama. Cada una incluirá en su anverso la silueta o el logo correspondiente, y en el reverso el Escudo Nacional.

Te puede interesar: Caso Eros y Colibrí: Arresto domiciliario para hijo de magistrado Cedalise ligado a red de narcotráfico

La ley establece que las monedas deberán contar con acabado de calidad de prueba y serán entregadas a la Reserva del Banco Nacional de Panamá, empacadas en cápsulas de alta resistencia y estuches para coleccionistas. Además, cada estuche incluirá un certificado de autenticidad que especifique la composición, serie y cantidad total acuñada.

El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la facultad de definir los elementos artísticos o de diseño, siempre que mantengan la imagen alusiva requerida. Asimismo, podrá negociar características y cantidades dentro del límite autorizado.

Las monedas tendrán curso legal en Panamá y sus ventas generarán regalías destinadas a la Asociación Pro Obras de Beneficencia, una vez descontados los costos asumidos por el Banco Nacional y el Ministerio de la Presidencia. Este aporte permitirá apoyar programas culturales, históricos y sociales de alcance nacional.

La nueva ley comenzó a regir desde su promulgación.