Auxilios económicos: Imputan cargos a tres estudiantes, realizaban transferencias a cuentas de Meneses

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a tres personas como presuntas autoras del delito de corrupción de funcionarios públicos, y a una de ellas también por peculado agravado por extensión, dentro de la investigación relacionada con los auxilios económicos otorgados entre 2019 y 2020 por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Durante la audiencia, el Ministerio Público informó que a los imputados se les impuso la medida cautelar de reporte periódico y la obligación de permanecer en su domicilio actual mientras avanza el proceso judicial.

”Se le imputaron cargos a tres estudiantes que fueron beneficiados con el Programa de Auxilios Económicos en el periodo 2019-2020, dentro de los cuales se logró presentar la imputación a una de ellas por el delito de peculado agravado doloso por extensión y por corrupción en la modalidad de cohecho. Los otros dos fueron imputados por corrupción de servidores públicos”, explicó Azucena Aizpurua, fiscal superior.

Según la investigación, estas personas realizaron transferencias hacia una de las cuentas personales del exdirector del Ifarhu (2019-2023) después de recibir los auxilios económicos otorgados en el marco del Programa de Auxilios Económicos. Los montos asignados a estos estudiantes oscilaron entre $19 mil y $100 mil balboas para cubrir gastos educativos, sin embargo, una de las beneficiarias no sustentó el uso de los fondos recibidos.

El Ministerio Público también informó que la audiencia de dos personas que se encuentran en el extranjero fue reprogramada para el 20 de enero de 2026, debido a que no se encontraban en una sede diplomática al momento de la diligencia virtual.

Con estas nuevas imputaciones, el proceso suma ya 22 personas vinculadas por delitos contra la administración pública.