Ifarhu| Auxilios económicos: Fiscalía imputa a cinco estudiantes y cita a 23 por peculado

Panamá/Veintiocho estudiantes beneficiados con el programa de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), han sido citados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, peculado y peculado por extensión, debido a que algunos mantenían condición de servidores públicos al momento de recibir los fondos.

Hasta la fecha, cinco estudiantes han sido llevados a audiencias de garantías e imputados por peculado por extensión, y se les impuso medidas cautelares de reporte periódico, según confirmó la fiscal Anticorrupción Asucena Aizprúa, quien lidera las investigaciones conocidas como operaciones “Retorno” y “Retorno 2.0”.

Hemos solicitado el agendamiento de 28 estudiantes que fueron beneficiados con los auxilios económicos, por dos delitos distintos contra la administración pública: delito de peculado y delito de corrupción de servidores públicos, específicamente de cohecho”, detalló Aizprúa.

Añadió que uno de los estudiantes no atendió al llamado de la Oficina Judicial, por lo que el juez de garantías reprogramó su audiencia para diciembre de este año.

Posteriormente, dijo la fiscal, se realizó otra audiencia para cinco estudiantes más, pero solo uno compareció, lo que llevó al Tribunal de Garantías a instar al Ministerio Público a utilizar los mecanismos legales para garantizar su comparecencia al proceso.

Aizprúa indicó además que para este jueves está agendada la imputación de cinco estudiantes distintos por peculado, mientras que el viernes se espera formalizar investigación a 13 estudiantes por el delito de corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho.

En el marco de estas investigaciones, la fiscal recordó que también fue aprehendido el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado, subrayando que existen tres causas o líneas de investigación por este último delito.

Por enriquecimiento injustificado, y con base en un informe de la Contraloría que determinó una lesión de $419,000, Meneses cumple detención provisional en el centro penitenciario de Tinajitas. En tanto, por blanqueo de capitales y peculado, mantiene medidas distintas a la detención.

Durante la fase dos de la operación, también fueron aprehendidos dos exmiembros de la comisión evaluadora del subprograma de auxilios económicos, el exdirector Becas y Asistencia Educativa y actual representante del corregimiento Barrio Colón de La Chorrera, Héctor Sambrano, y la exdirectora de finanza, a quienes se les otorgaron medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de salida del país. La apelación de estas medidas está programada para el 21 de octubre.

Según el informe de auditoría, la lesión al erario público asciende a $24 millones, producto de las asignaciones irregulares de fondos mediante el programa de auxilios económicos y becas.

Las auditorías también revelan un esquema de reembolso o “cash back”, mediante el cual beneficiarios transferían parte del dinero recibido a cuentas vinculadas al exdirector de la entidad.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones abiertas para determinar el grado de responsabilidad penal de los involucrados, tanto exfuncionarios como beneficiarios, en lo que se perfila como una de las mayores causas por peculado y corrupción dentro del sector educativo panameño.

Con información de Hellen Concepción.