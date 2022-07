Azuero y la capital afectados por falta de alimentos

Unos 105 puestos de ventas de productos alimenticios de Merca Panamá están completamente cerrados debido a que se quedaron sin mercancía producto del cierre de la vía Interamericana, a lo largo del país por las protestas en contra del alza del combustible, la canasta básica, los medicamentos y otras demandas de la población.

Tras una semana de protestas, el principal mercado de la capital se queda desabastecido, y es que, no están recibiendo los productos provenientes de provincias centrales y menos de Tierras Altas en Chiriquí.

Los revendedores y comerciantes coinciden que la salida a la crisis está en manos del Gobierno.

El revendedor Javier Cañate manifestó que ha ido al mercado en busca de productos, pero no encuentra, por lo que no tiene qué vender. Mientras que Rubén Sánchez indicó que lo que no se encuentra es tomate, lechuga y repollo.

De acuerdo con la Cadena de Frío, diariamente se recibían cerca de 250 camiones con mercancía, pero para este jueves solo pudieron llegar 40, lo que no abastece la demanda.

El gerente de mercado de Cadena de Frío, Luis Ambulo, indicó que la nave más afectada es la Cerro Punta, ya que, de los 72 módulos, solo 16 están funcionando, y en la nave Volcán están cerrado 40.

Pero, en Azuero también existe desabastecimiento en los mercados. Ahora mismo no hay tanque de gas en Chitré, Monagrillo y la Arena, por lo que han tenido que ir a Los Santos a buscar.

Han enviado un mensaje al Gobierno a resolver el problema, ya que, ni siquiera pueden salir a trabajar.

Los consumidores, revendedores y comerciantes esperan que se llegue a un acuerdo para que la cadena alimenticia no se siga viendo afectada.

Información de Fabio Caballero y Eduardo Javier Vega