BAC anuncia intención de adquisición mayoritaria y posterior fusión con Multibank

BAC se ubicaría en el top 3 de los bancos más grandes de Panamá, reafirmando su posición como líder regional.

Ciudad de Panamá/Mediante un comunicado de hecho de importancia publicado en su página web, BAC Holding International Corp. (“BHI”) ha informado al mercado que su Junta Directiva ha acordado convocar a una Asamblea de Accionistas “con el fin de deliberar y decidir sobre los aspectos pertinentes relacionados con la potencial compra por parte de BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, del 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc”.

BAC International Corp. (“BIC”) es la entidad panameña holding propietaria del 99.996% de las acciones emitidas y en circulación de BAC International Bank, Inc. (“BIB”), y, por su parte, Multi Financial Group Inc. (“MFG”) es la entidad panameña propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de Multibank, Inc., y subsidiarias, las cuales incluyen Multibank Seguros, S.A., y Multi Securities, Inc.

También podría leer: BAC reafirma su compromiso con las Pymes y el ecosistema digital tras su participación en el eRetail Day Panamá

La transacción se llevará a cabo una vez que las asambleas de accionistas y las juntas directivas correspondientes brinden sus autorizaciones para la firma de los acuerdos y que las entidades reguladoras otorguen su respectiva aprobación.

Con esta operación, la entidad resultante posterior a la eventual fusión fortalecerá su posición, donde se ubicaría en el top 3 de los bancos más grandes de Panamá y como el banco con mayor participación de mercado en Centroamérica con más de $43 billones en activos, $30 billones en cartera y $32 billones en depósitos, además de reafirmar su liderazgo en diversos segmentos del mercado y sirviendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

“BAC se encuentra en el mejor momento para realizar esta transacción. En los últimos años, hemos crecido de manera consistente y sostenible, lo que nos permite aspirar a concretar esta adquisición y acelerar aún más la generación de triple valor. La posterior fusión nos permitiría consolidar dos organizaciones que suman más de 120 años de trayectoria y fortalecer la propuesta de valor para el cliente bancario”, recalcó Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la Junta Directiva de BIC y CEO de BAC.

“Esta decisión refleja la firme confianza que genera Panamá como motor de crecimiento económico en la región, y el optimismo hacia el futuro, respaldado por la estabilidad, visión estratégica y el talento de nuestra gente, cuya dedicación y capacidad son fundamentales para construir un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible”, agregó Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá.

Durante el proceso de transición, cada banco continuará operando con normalidad y prestando sus respectivos servicios financieros.

Ambas entidades reafirman su compromiso con sus clientes, garantizando la continuidad de los servicios, la seguridad de sus operaciones y el respaldo de un equipo humano altamente capacitado. Los clientes seguirán recibiendo la misma atención de calidad y podrán continuar utilizando sus productos y canales habituales sin interrupciones.

Esta etapa se mantendrá hasta que se otorguen las aprobaciones correspondientes, y culmine el proceso de integración y posterior fusión.