El diagnóstico que destapó las pérdidas millonarias del Banco de Desarrollo Agropecuario

El ejecutivo asignó al Banco Nacional de Panamá la tarea de realizar un diagnóstico del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el informe ya está listo y parte de los resultados se conocieron este miércoles en la Asamblea Nacional.

El diputado Crispiano Adames cuestionó al gerente general del Banco Nacional para conocer cuál era la situación del Banco de Desarrollo Agropecuario, si en efecto sería eliminado o disminuido.

"¿Qué es lo que ahí realmente ocurre? Porque hay una cantidad de funcionarios del Banco de Desarrollo Agropecuario que no saben nada. ¿Cómo es que aquí no se sabe nada?", preguntó Adames.

Ante esta consulta, Javier Carrizo, titular del Banco Nacional, aclaró que el banco [Agropecuario] no se va a cerrar, sino que lo que se busca es recuperar la esencia a través de una transformación.

"El banco por muchos años se descuidó en lo que era; el banco empezó a prestarle a clientes muy grandes y se sorprenderían de saber que en el BDA hay préstamos de 3 y 4 millones de dólares a un solo deudor cuando debería ser algo destinado al pequeño productor. Después del diagnóstico, lo que estamos recomendando es el Instituto de Fomento, enfocarlo en el servicio al pequeño productor", indicó Carrizo.

Carrizo señaló que la transformación busca la optimización del funcionamiento de la institución.

Además, según el informe brindado en la Comisión de Presupuesto, el banco acumuló pérdidas por más de 200 millones de dólares y hay 260 millones en cartera de crédito que, entre el 40 y el 60%, son carteras que se van "a tener que deteriorar igual".

"Para complementar la pregunta del tema de la planilla y la operación, para que tengan una idea, esta institución venía operando con un costo superior a los 23 millones de dólares. Y lo que generaba ingresos son 7 millones de dólares. Perdían consistentemente o pierden consistentemente 15 millones cada año", informó un funcionario.

Las preguntas y respuestas de este diagnóstico surgieron en la sustentación del proyecto de presupuesto del Banco Nacional para 2026, que suma 2,343 millones de dólares.

Información de María De Gracia

