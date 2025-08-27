Padres de familia y autoridades en alerta por riesgos de juegos mortales entre adolescentes

Según la psiquiatra especialista en temas infantiles, Nilsa Santamaría, el uso de la tecnología sirve para viralizar no solo los retos de “shocking game”, sino otros tipos de retos en los cuales los jóvenes necesitan ser aprobados.

Chiriquí/La muerte de un adolescente de 17 años por los golpes que recibió durante un juego encendió las alarmas de las autoridades educativas y los padres de familia en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, no solo se trata del juego denominado “pechito”, sino también de otros juegos peligrosos como el “gallito” y “el salto y patada” que practican muchos jóvenes, no solamente en sus comunidades, sino también en los planteles educativos.

Estos juegos, según la psicóloga Lourdes Serrano, dejan entrever el poco grado de supervisión y orientación que tienen muchos de estos jóvenes por parte de sus tutores o los educadores en los planteles educativos.

De acuerdo con Serrano, se debe monitorear ese comportamiento y entender que el adolescente no subestima el riesgo.

“El adolescente cree que es invulnerable, que todo le va a pasar a los demás, menos a él, porque asumimos que tenemos la razón. Esto tiene una connotación científica con la parte del óvulo frontal que es el encargado del juicio. Obviamente, un adolescente todavía no tiene esta parte desarrollada”, explicó la psicóloga.

Para Serrano es necesario incrementar las políticas de Estado para que estos jóvenes tengan una mejor orientación.

Los representantes de la Federación de Padres de Familia están de acuerdo y consideran necesario que el Ministerio de Educación (Meduca) incremente estos programas en las escuelas y en las barriadas.

“¿Cómo lo podemos involucrar? Creando programas, como estuvo Escuela para Padres, que los padres participen con juegos dentro de la escuela con sus hijos”, sugirió el padre de familia, Carlos Saldaña.

El Meduca ha asegurado que, a través de los gabinetes psicopedagógicos, se vienen dando estas jornadas de orientación con algunas acciones que tienen que ver con actividades artísticas, folclóricas o de deportes en los planteles educativos para alejar a los jóvenes de estos juegos peligrosos en las escuelas y colegios.

Pero, ¿qué les impulsa a practicar estos juegos?

Según la psiquiatra especialista en temas infantiles, Nilsa Santamaría, el uso de la tecnología sirve para viralizar no solo los retos de “shocking game”, sino otros tipos de retos en los cuales los jóvenes necesitan ser aprobados.

Explica que en muchas ocasiones están relacionados con los problemas emocionales, familiares, económicos y la “normalización de la violencia en el mundo entero”, en donde Panamá no es la excepción.

“Entonces aceptan estos retos, los ven en las redes y lo quieren reproducir sin medir las consecuencias”, señaló Santamaría.

¿Qué podemos ver en estos niños, niñas y adolescentes?

Rebeldía, aislamiento sin justificación y agresividad son algunas de las conductas que ponen en evidencia la necesidad de ayuda profesional.

Entre las recomendaciones que brindó la psiquiatra está mejorar la comunicación con sus hijos o con sus hijas, indicando que no se puede dejar en manos del celular lo que le corresponde a los tutores o padres de familia.

Recordó que la presión de grupo es algo que ha existido toda la vida, pero cuando se tiene la comunicación con el adolescente, se puede prevenir alguna situación que ponga en riesgo la vida de los jóvenes.

Información de Demetrio Ábrego y Yenny Caballero

