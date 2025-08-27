Panamá Viejo celebrará jornada de puertas abiertas con entrada gratuita este domingo

El horario de atención durante esta jornada será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 31 de agosto, el Sitio Arqueológico Panamá Viejo abrirá sus puertas al público en una jornada especial de acceso gratuito para nacionales y residentes, quienes solo deberán presentar su cédula de identidad o carné de residencia al ingresar.

Durante esta jornada de puertas abiertas, los visitantes podrán disfrutar del recorrido completo por el conjunto monumental, uno de los patrimonios culturales más emblemáticos del país.

Además del recorrido por las ruinas y espacios históricos, los asistentes tendrán acceso a la cafetería, librería y tienda de regalos. Como parte de las facilidades, el sitio ofrecerá un servicio de transporte interno por solo $1.00, ideal para quienes deseen recorrer cómodamente las distintas áreas del parque arqueológico.

🔗Te puede interesar: Panamá Viejo celebrará sus 506 años con cultura, deporte y música para toda la familia

También se permitirá el ingreso de mascotas, siempre que estén bajo supervisión de sus dueños y cumplan con las normas establecidas por el lugar, en pro del bienestar de todos los visitantes y la conservación del sitio.

El horario de atención durante esta jornada será de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

La administración del sitio destacó que esta es una excelente oportunidad para que familias, estudiantes y amantes de la historia exploren el legado de la Primera Ciudad de Panamá, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un ambiente cultural, educativo y recreativo.