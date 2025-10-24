Banda del Colegio Moisés Castillo Ocaña renueva el 80% de su repertorio para los desfiles patrios

La banda de música del Colegio Moisés Castillo Ocaña del distrito de La Chorrera fue fundada en 1972 y actualmente está integrada por 240 estudiantes .

Cada golpe de tambor y cada nota musical tienen un mismo propósito: representar con orgullo al Colegio Moisés Castillo Ocaña durante los desfiles patrios del mes de noviembre. Detrás de cada presentación impecable hay horas de esfuerzo, disciplina y pasión por la música.

Son estudiantes que dedican tardes enteras a prepararse para uno de los momentos más esperados del año. “Mi instrumento es el clarinete. Requiere mucha digitación y técnica. Desde hace tres años formo parte de la banda y nos hemos estado preparando bastante, ensayando varios días a la semana", comentó Stayci Correa.

"Desde febrero practicamos constantemente, pero si a uno le gusta, le mete dedicación… y la verdad, es muy divertido”, señaló Key Álvarez, otra integrante.

La banda de música del Colegio Moisés Castillo Ocaña del distrito de La Chorrera fue fundada en 1972 y actualmente está integrada por 240 estudiantes. Este año, sus integrantes han renovado cerca del 80% del repertorio, con el objetivo de ofrecer al público interpretaciones frescas y con el estilo característico del colegio.

Durante noviembre se presentará en diversas provincias, como Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, además de su tradicional participación en los desfiles de La Chorrera.

Compromiso, talento y patriotismo son las palabras que definen a los integrantes de la banda musical del Colegio Moisés Castillo Ocaña, quienes afinan no solo sus instrumentos, sino también su amor por Panamá.

Información de Luis Mendoza