Aumenta demanda de flores naturales con la llegada del Día de los Difuntos

En cada pétalo y cada color, los panameños encuentran una manera de mantener viva la memoria de aquellos que siguen presentes en el corazón.

Ciudad de Panamá/Cada 2 de noviembre, cuando en Panamá y el mundo se conmemora el Día de los Difuntos, los cementerios y altares se llenan de color, aromas y sentimientos. Las flores se convierten en las verdaderas protagonistas de la jornada, adornando tumbas y arreglos dedicados a aquellos seres queridos que ya no están, en un gesto que combina tradición, fe y amor eterno.

Mario Valencia, del grupo La Marqueta de las Flores, destacó que esta es una de las temporadas más importantes para el sector.

“Estamos muy entusiasmados por esta fecha, donde las flores siguen siendo las principales protagonistas y acompañan a las familias panameñas en este homenaje a sus seres queridos”, señaló.

Con el paso de los años, los precios de las flores han experimentado un aumento debido al incremento en los costos de producción. Aun así, especies como rosas, tulipanes, crisantemos y claveles continúan siendo las más buscadas durante estas fechas.

La mayor parte de las flores que se comercializan en el país proviene de las Tierras Altas de Chiriquí, aunque, debido al incremento en la demanda a finales de octubre y durante diciembre por el Día de los Difuntos y el Día de las Madres, es necesario importarlas desde Colombia.

“Tenemos un país con una gran oferta floral desde frontera a frontera, pero por las condiciones climáticas, el manejo de las flores requiere un control riguroso de temperatura para que mantengan su frescura y lleguen en óptimas condiciones a su destino final”, agregó Valencia.

Más allá de su valor comercial, las flores representan un acto de amor y respeto hacia quienes partieron.

Con información de Jessica Román