Tribunal de Apelaciones niega cambio de medida cautelar a Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones, integrado por las magistradas Yanelka Quijano (presidenta), Giovannina Antinori y Naida Cáceres, confirmó la medida cautelar personal de detención provisional impuesta por un juez de garantías y negó la solicitud de sustitución de medida cautelar presentada por la defensa legal de Bernardo Meneses, que buscaba un reemplazo por reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y prohibición de acercarse a las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La decisión recae sobre Meneses, de 37 años, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia de apelación, celebrada el jueves 15 de enero, el Tribunal Superior de Apelaciones, tras escuchar los argumentos de las partes intervinientes, fundamentó su decisión en que las medidas cautelares impuestas inicialmente resultan proporcionales a la naturaleza de los hechos investigados, minimizan los riesgos procesales y garantizan los fines del proceso penal.

En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa legal de Meneses fue ejercida por la abogada Nadia Castillo.

Las investigaciones se originaron a raíz de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual evidenció una serie de presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante su administración.