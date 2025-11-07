Arte panameño estará presente en la Bienal de Venecia 2026 con propuesta sobre los 'pueblos perdidos' del Canal

La propuesta panameña invita a reflexionar sobre memoria, territorio, reparación histórica e interdependencia cultural, y será producida especialmente para el pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia 2026.

El Ministerio de Cultura de Panamá anunció oficialmente el proyecto que representará al país en la 61ª Bienal de Arte de Venecia 2026. La propuesta seleccionada fue presentada por los artistas Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, tras un proceso abierto y competitivo que reunió 89 postulaciones de distintos creadores y colectivos.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la relevancia de esta designación, subrayando el impacto de Panamá en la escena internacional del arte contemporáneo: “Participar en la Bienal de Arte de Venecia consolida la presencia de Panamá en la plataforma más relevante del arte contemporáneo del mundo. Nuestro pabellón es un esfuerzo país que une al sector público, instituciones culturales y empresa privada para proyectar el talento panameño y fortalecer nuestro ecosistema artístico”, expresó.

Selección del proyecto

El proyecto de Guzmán y Jankovic fue elegido por un jurado internacional independiente, tras un proceso que reafirma los principios de apertura, transparencia institucional y excelencia artística, pilares esenciales para fortalecer la proyección del arte panameño en el ámbito global.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por seis destacados profesionales de las artes visuales en Latinoamérica:

Rossina Cazali, curadora independiente (Guatemala)

Miguel A. López, curador, investigador y escritor (Perú / Costa Rica)

Gladys Turner Bosso, crítica de arte y curadora (Panamá)

Jochen Volz, director general de la Pinacoteca de São Paulo (Brasil)

Carolina Álvarez Mathies, curadora y gestora cultural (El Salvador / EE. UU.)

Gianni Bianchini, director nacional de las Artes, Ministerio de Cultura de Panamá

Cada miembro del jurado evaluó de manera independiente las propuestas, aplicando una rúbrica basada en tres criterios principales: Fuerza y coherencia conceptual, trayectoria del artista o colectivo y viabilidad y capacidad de ejecución.

Las puntuaciones fueron enviadas por correo electrónico y posteriormente socializadas en dos sesiones conjuntas, realizadas mediante videoconferencias, donde se confirmó la propuesta seleccionada.

El proceso fue coordinado por el Comité Organizador designado por el Ministerio de Cultura, que contó con la participación del Museo del Canal de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte y Cultura.

Sobre el proyecto ganador

La obra propuesta por Guzmán y Jankovic explora las memorias sumergidas de los llamados “pueblos perdidos” del Canal de Panamá, comunidades desplazadas durante la creación del Lago Gatún y el establecimiento de la Zona del Canal a inicios del siglo XX.

A través del textil, el sonido y el archivo, el proyecto examina los cruces del Atlántico Negro y las resonancias contemporáneas de la migración, el despojo y la resistencia cultural.

La propuesta invita a reflexionar sobre memoria, territorio, reparación histórica e interdependencia cultural, y será producida especialmente para el Pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia 2026, cuya inauguración está prevista para abril de 2026.

El proyecto contará además con el acompañamiento curatorial de las curadoras panameñas Mónica Kúpfer y Ana Elizabeth González, responsables de la línea museográfica del pabellón nacional.

Artistas

Antonio José Guzmán e Iva Jankovic mantienen una práctica artística que combina textil, sonido, archivo y memoria, abordando temáticas relacionadas con la identidad, el movimiento y la diáspora.

Su trabajo involucra colaboraciones artesanales con el taller de Sufiyan Khatri en Gujarat, India, e incorpora referencias visuales afrocaribeñas, adinkra y mesoamericanas.

Ambos artistas han expuesto en instituciones y bienales internacionales, entre ellas el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, la Bienal de Dakar y el Museo de Arte Contemporáneo de Lima.

Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas en América Latina, Europa y África.

En 2024, el dúo participó en la muestra internacional de la Bienal de Arte de Venecia, curada por Adriano Pedrosa, y en 2026 representarán a Panamá por primera vez en su Pabellón Nacional.