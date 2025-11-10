Tradición y alegría llenan las calles de Chanquinola durante el desfile del 10 de noviembre

Más de 25 delegaciones participaron en el desfile cívico, entre ellas grupos culturales, folclóricos, instituciones públicas y centros educativos que rindieron homenaje a esta fecha histórica.

Changuinola, Bocas del Toro/Las principales calles del distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, se vistieron de folclor y patriotismo durante las celebraciones del 204 aniversario del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Más de 25 delegaciones participaron en el desfile cívico, entre ellas grupos culturales, folclóricos, instituciones públicas y centros educativos que rindieron homenaje a esta fecha histórica. El evento contó con la presencia de autoridades locales y del comité organizador, quienes destacaron la participación activa de la comunidad bocatoreña.

Por su parte, el abanderado de la jornada manifestó su satisfacción por haber sido escogido para encabezar el desfile. Expresó sentirse complacido de que lo hayan tomado en cuenta como uno de los folkloristas de esta provincia. Agregó que durante años ha llevado el folclor a nivel nacional e internacional.

Los asistentes disfrutaron de carros alegóricos, presentaciones típicas y conjuntos folclóricos que llenaron de color y música la avenida 17 de abril. El desfile transcurrió en un ambiente familiar, festivo y ordenado, reafirmando el espíritu patriótico que caracteriza a los panameños cada 10 de noviembre.

Con información de Nixon Miranda