Bocas del Toro: Hallan cuerpo semienterrado en el sector de Milla 11, distrito de Changuinola

Changuinola, Bocas del Toro/En horas del mediodía de este viernes se reportó el hallazgo de un cuerpo semienterrado en el sector de Milla 11, en el distrito de Changuinola, Bocas del Toro.

El hallazgo se produjo gracias a una línea de investigación que adelanta el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la unidad canina, lo que permitió ubicar el sitio exacto donde estaba el cuerpo.

Primeras diligencias

Al lugar acudieron unidades del departamento de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que iniciaron las primeras diligencias.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona encontrada, y las autoridades no ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación.

Con información de Nixon Miranda.