Bocas del Toro celebra 122 años de fundación con desfiles, música y mucho orgullo

Isla Colón, Bocas del Toro/La provincia de Bocas del Toro celebró este 16 de noviembre sus 122 años de creación, conmemoración que se remonta al 16 de noviembre de 1903, cuando fue oficializada mediante el Decreto No. 18.

Desde tempranas horas, Isla Colón se llenó de música, color y tradición con la llegada de bandas escolares, independientes, delegaciones culturales e instituciones que participaron en los desfiles organizados para la fecha.

La gobernadora Marcela Madrid destacó el ambiente festivo que se vive cada año en la provincia.

“Hemos recibido el 16 de noviembre con dianas y ha sido emocionante. Es un momento para compartir entre todos los bocatoreños, visitantes y turistas; un momento para festejar estos 122 años de felicidad”, expresó.

Los residentes también celebraron con entusiasmo.

“Disfruten las playas, gocen en familia. Siempre debemos visitar Bocas del Toro porque es un paraíso; si quieres ponerle sazón a tu vida, visita Bocas del Toro, el paraíso escondido que lo tiene todo”, dijo una de las asistentes.

Otro residente resaltó la importancia de seguir impulsando el desarrollo turístico de la provincia.

“Nos vestimos de gala al celebrar estos 122 años. Bocas del Toro es una provincia pujante que quiere seguir creciendo, pero necesitamos que el Gobierno la tome como un destino serio para que el turismo pueda avanzar y tengamos mejores días”, señaló.

Visitantes de Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande y otros puntos de la provincia se trasladaron hasta Isla Colón para participar en las actividades conmemorativas, que generan un profundo sentido de identidad y orgullo provincial.

Las autoridades adelantaron que el desfile se extendería hasta horas de la noche, debido a la participación de más de 10 bandas independientes que recorrerán las principales calles del distrito de Bocas del Toro.

Con información de Nixon Miranda