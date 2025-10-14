Bocas del Toro: Intensas lluvias obligan a suspender temporalmente dos plantas potabilizadoras

La medida, explicaron, responde al aumento en los niveles de turbiedad en las fuentes de abastecimiento, lo que podría comprometer la calidad del agua potable que llega a los hogares.

Bocas del Toro/Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Bocas del Toro provocaron la suspensión temporal de dos plantas potabilizadoras ubicadas en Guabito y Almirante, según informaron las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La medida, explicaron, responde al aumento en los niveles de turbiedad en las fuentes de abastecimiento, lo que podría comprometer la calidad del agua potable que llega a los hogares.

Nosotros nos manejamos en base a unos valores que son exigidos por el Ministerio de Salud, en los cuales no podemos enviar agua sucia a la ciudad ni mucho menos con valores inadecuados”, Reinaldo Esquivel, director del Idaan.

Monitoreo técnico para restablecer el servicio

El instituto indicó que equipos técnicos, conformados por químicos, biólogos, personal operativo y eléctricos, se encuentran en el área de la Quebrada Sorón, donde está ubicada la planta P-5 de Guabito, realizando mediciones y estudios para restablecer el funcionamiento lo antes posible.

En estos momentos nuestro personal se encuentra en el área… viendo de qué manera hacemos unos monitoreos y poder lograr que se pueda trabajar al 100%”, Reinaldo Esquivel.

El Idaan reiteró que el objetivo principal es garantizar que el agua distribuida cumpla con los parámetros de calidad establecidos antes de reanudar el suministro.

Suspensión programada en Changuinola

La entidad también anunció que el viernes 17 de octubre se llevará a cabo una suspensión programada del servicio de agua potable en Changuinola, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., debido a trabajos preventivos en la planta potabilizadora de El Silencio.

Durante ese período, recomiendan a la población almacenar agua con antelación y hacer un uso racional del recurso hasta que el sistema sea restablecido.

Con información de Nixon Miranda.