'El que va a manejar, que no tome ni chatee': llamado de los Bomberos a los conductores veragüenses

Santiago, Veraguas/Ante las movilizaciones por las fiestas patrias, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en carretera y a evitar comportamientos de riesgo que puedan provocar accidentes.

Se recordó la importancia de evitar el exceso de velocidad, no usar equipos tecnológicos mientras se conduce y no ingerir bebidas alcohólicas. Las autoridades destacaron que prestar atención a estas recomendaciones podría salvar vidas y proteger a las familias que se desplazan hacia el interior del país durante las festividades.

El coronel Eduardo Chen, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Veraguas, reiteró el mensaje de prevención a los conductores

El que va a manejar, que no tome, ni hable por celular, nada de chatear. Lleven un chofer designado”, expresó.

Chen también insistió en la importancia de la responsabilidad familiar durante los viajes. “Si se retira a un lugar y lleva a la familia, por favor, no tome”, indicó.

Las autoridades aseguraron estar listas para la cobertura de seguridad durante las Fiestas Patrias, con unidades operativas y de emergencia desplegadas en distintos puntos del país para garantizar una movilidad segura y responder de manera rápida ante cualquier eventualidad.

Con información de Ney Castillo